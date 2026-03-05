С Якушенко и Абдиевым. Опубликован состав сборной Украины по греко-римской борьбе на ЧЕ-2026
около 1 часа назад
На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа» состоялось официальное объявление состава национальной команды по греко-римской борьбе, которая будет представлять Украину на чемпионате Европы U23.
Турнир стартует 13 марта в сербском городе Зренянин.
Состав сборной команды Украины:
55 кг – СТЕФАНСКИЙ Иван (Днепропетровская обл.)
60 кг – ПОКОВБА Евгений (Закарпатская обл.)
66 кг – СУЛТАНОВ Максут (Николаевская обл.)
67 – ХУДЖАДЗЕ Имед (Запорожская обл.)
72 кг – ВАСИЛЬЕВ Дмитрий (Харьковская обл.)
77 кг – МИРЗОЕВ Ирфан (АР Крым-Полтавская обл.)
82 кг – АБДИЕВ Руслан (Харьковская-Одесская обл.)
87 кг – СОЛОДЧУК Владислав (Ровенская обл.)
97 кг – ЯКУШЕНКО Егор (г. Киев)
130 кг – ЯНКОВСКИЙ Иван (Одесская обл.)
Ранее стало известно, что UWW допустил российских борцов к турнирам под национальным флагом и гимном.