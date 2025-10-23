Владимир Кириченко

В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Украинец Ирфан Мирзоев завоевал золото в весовой категории до 77 кг.

В первом поединке украинец победил Йони Сарккинена из Финляндии и вышел в 1/8 финала. Далее он одолел соперников из Турции, Сербии и Венгрии.

В решающей схватке Ирфан противостоял бронзовому призеру ЧМ-2022 U20 грузину Темури Орджоникидзе. Украинский борец победил соперника со счетом 4:1 и выиграл вторую награду ЧМ U23 в карьере – в 2023 году завоевал серебро в весе до 72 кг.

Чемпионат мира U23 продлится до 26 октября.

Напомним, Егор Якушенко стал чемпионом мира-2025 среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 97 кг.