Владимир Кириченко

В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат мира U23 по греко-римской борьбе.

Спортсмен из Мукачева Иван Чмир завоевал серебро в весовой категории до 87 кг.

Путь к финалу турнира Иван начал с победы над сербом Андреем Михайловичем, после чего одолел грузина Ачики Болквадзе, француза Владимери Кархаидзе и соперника из Польши Яссина Бен Лабеда.

В финале Чмир уступил действующему чемпиону мира среди взрослых Голамрезе Фарохизеняни (0:10) и завоевал серебряную медаль мирового первенства.

Напомним, Егор Якушенко и Ирфан Мирзоев – чемпионы мира U23 по греко-римской борьбе.