Иван Чмир завоевал серебро чемпионата мира U23 по греко-римской борьбе
В финале украинец проиграл титулованному спортсмену из Ирана
около 2 часов назад
Иван Чмир / Фото - UWW
В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат мира U23 по греко-римской борьбе.
Спортсмен из Мукачева Иван Чмир завоевал серебро в весовой категории до 87 кг.
Путь к финалу турнира Иван начал с победы над сербом Андреем Михайловичем, после чего одолел грузина Ачики Болквадзе, француза Владимери Кархаидзе и соперника из Польши Яссина Бен Лабеда.
В финале Чмир уступил действующему чемпиону мира среди взрослых Голамрезе Фарохизеняни (0:10) и завоевал серебряную медаль мирового первенства.
Напомним, Егор Якушенко и Ирфан Мирзоев – чемпионы мира U23 по греко-римской борьбе.
Материалы по теме
Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали на чемпионате мира U20
около 2 месяцев назад