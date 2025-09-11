Насибов, Михайлов и Коляденко – в заявке сборной Украины на ЧМ-2025
Турнир стартует 13 сентября в Загребе
15 минут назад
Стал известен состав сборной Украины по спортивной борьбе на чемпионат мира-2025, который пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба UWW.
Состав сборной Украины на чемпионат мира:
Вольная борьба: Владислав Абрамов (57 кг), Камиль Керимов (61 кг), Андрей Билейчук (65 кг), Алексей Борута (70 кг), Иван Кусяк (74 кг), Василий Михайлов (79 кг), Мухаммед Алиев (86 кг), Иван Черногуз (92 кг), Давид Мчедлидзе (97 кг), Мурази Мчедлидзе (125 кг)
Женская борьба: Оксана Ливач (50 кг), Лилия Маланчук (53 кг), Александра Хоменец (55 кг), Соломия Винник (57 кг), Мария Винник (59 кг), Ирина Бондарь (62 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Манола Скобельская (68 кг), Алла Белинская (72 кг), Анастасия Алпеева (76 кг)
Греко-римская борьба: Корюн Саградян (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Александр Грушин (63 кг), Максим Евтушенко (67 кг), Парвиз Насибов (72 кг), Игорь Бычков (77 кг), Руслан Абдиев (82 кг), Ярослав Фильчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Николай Кучмий (130 кг)
Напомним, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Семена Новикова не допустили на ЧМ-2025.
