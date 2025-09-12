Дважды серебряный призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью Суспильне Спорт объяснил, почему выступит в другой весовой категории на чемпионате мира в Загребе.

«Я буду соревноваться в другой весовой категории, до 72 кг. Очень много спортсменов, можно сказать, не выступают [после Олимпиады-2024]. Но мне 27 лет. Я молод, и пока у меня есть потенциал, силы и желание, хочу бороться и соревноваться. Мне нравится соревноваться – это то, что я умею лучше всего.

Почему сменил весовую категорию? Много ем. Жена очень вкусно готовит, мать хорошо кормит. Скорее всего, по этой причине.

Нет медалей ЧМ? Не знаю. На самом деле, я думаю об этом, поэтому у меня будут условия, чтобы исправить эту ситуацию. Сделаю все возможное. Верю, что в моей коллекции будет медаль чемпионата мира.

У меня нет медалей чемпионата мира, поэтому хочу показать как можно лучший результат: завоевать медаль как для себя, так и для нашей страны.

Насколько важна награда ЧМ после медалей Олимпиады? Для меня – важна. Медаль с чемпионата Европы, но мне не хочется серебра и бронзы. Я хочу стать чемпионом Европы, мира и олимпийским чемпионом. После этого смогу спокойно уйти из этого спорта».