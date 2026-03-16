Поковба и Мирзоев – бронзовые призеры чемпионата Европы U23 по греко-римской борьбе
Украинцы одержали победы в малых финалах
около 2 часов назад
Евгений Поковба / Фото - UWW
В сербском Зренянине завершился чемпионат Европы U23 по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская).
Бронзовыми призерами континентального первенства в греко-римском стиле стали Евгений Поковба (в/к 60 кг) и Ирфан Мирзоев (в/к 77 кг).
Поковба в малом финале со счетом 3:1 победил азербайджанца Айхана Джавадова, Мирзоев – со счетом 2:1 представителя Молдовы Александру Соловея.
Напомним, украинец Егор Якушенко в третий раз в своей карьере выиграл континентальное первенство.