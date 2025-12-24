Олег Шумейко

Дважды призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов поделился мыслями в интервью Суспільне Спорт о подготовке к Играм в Лос-Анджелесе и заявил о желании вернуться в прежнюю весовую категорию.

О результатах в 2025 году:

Не то, на что рассчитывал. Но я боролся не в своем весе. Поэтому это опыт. Верю, что 2026 год будет намного лучше.

В весе 72 кг не тяжелее, мне там некомфортно. 67 кг – это моя весовая категория. В ней я чувствую себя комфортнее. Это трудно, но есть мечта. Я хочу обменять серебряные медали на «золото», поэтому сделаю все возможное, чтобы улучшить результат. Скорее всего, я (вернусь в 67 кг) перед Олимпийскими играми, в 2027 году.

Моя главная цель – это Олимпийские игры. 2025 год – дорога к ОИ-2028. Поэтому я хочу показать весь свой потенциал. И все медали, что у меня есть, обменять на одну награду на следующей Олимпиаде.

Жалею, что приехал без медали с чемпионата мира-2025. Если брать в целом, то жалею, что такое тяжелое время в нашей стране, что очень много друзей потерял. Эта незавоеванная медаль – это ничто, я считаю, если сравнивать с гибелью нашего народа.

А доволен больше всего в 2025 году тем, что смог принести какую-то пользу: нашей государству и военным, помощь, какой-то автомобиль подарить.

Напомним, что у обидчика Жана Беленюка забрали олимпийскую медаль за нарушение антидопинговых правил.