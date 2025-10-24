Владимир Кириченко

Украинский борец греко-римского стиля Руслан Абдиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U23, который проходит в Новом Саде (Сербия).

Абдиев соревновался в весовой категории до 82 кг. В финале турнира Абдиев по техническому баллу уступил представителю Молдовы многократному чемпиону мира U23 Александрину Гуту (1:1).

На данный момент украинцы завоевали 4 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе U-23: Ирфан Мирзоев (до 77 кг) и Егор Якушенко (до 97 кг) заняли первые места, а Иван Чмыр (до 87 кг) — второе.

Отметим, Украина идет второй в командном зачете турнира, на вершине находится Иран.