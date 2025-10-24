Руслан Абдиев – вице-чемпион мира U23 по греко-римской борьбе
Украинец в финале не смог одолеть титулованного Гуту
около 1 часа назад
Руслан Абдиев / Фото - UWW
Украинский борец греко-римского стиля Руслан Абдиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U23, который проходит в Новом Саде (Сербия).
Абдиев соревновался в весовой категории до 82 кг. В финале турнира Абдиев по техническому баллу уступил представителю Молдовы многократному чемпиону мира U23 Александрину Гуту (1:1).
На данный момент украинцы завоевали 4 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе U-23: Ирфан Мирзоев (до 77 кг) и Егор Якушенко (до 97 кг) заняли первые места, а Иван Чмыр (до 87 кг) — второе.
Отметим, Украина идет второй в командном зачете турнира, на вершине находится Иран.