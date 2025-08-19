Сборная Украины проводит подготовку к чемпионату мира-2025 с тренером Усика
Наши греко-римляне – на пути к главному старту сезона
около 1 часа назад
Сборная Украины по греко-римской борьбе / Фото - ФГРБУ
Сборная Украины по греко-римской борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира-2025, который в сентябре пройдет в Загребе (Хорватия).
Наша команда проводит тренировочный процесс на базе спортивного клуба DOG под руководством Валентина Литвинчука – тренера по кроссфиту абсолютного чемпиона мира Александра Усика.
Напомним, Микола Кучмий и Парвиз Насибов стали чемпионами международного турнира в Польше.