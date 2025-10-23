Олег Гончар

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк поделился своим отношением к хейту, с которым столкнулся после перехода в политику. Слова Жана приводит портал Sport.ua.

Я нормально отношусь к критике. Спокойно, скажем так. Сейчас сложные времена. Когда Владимир Зеленский пригласил меня в свою команду, первое, что он мне посоветовал, – не читать комментарии. Я их особо и не читаю, а если и читаю, то отношусь к этому с пониманием. Жан Беленюк

Беленюк рассказал, что редко обращает внимание на комментарии, но если видит конструктивную критику, то готов её анализировать и реагировать. В то же время беспочвенный хейт он считает частью свободы слова, за которую борется Украина.

Беленюк подчеркнул, что не блокирует комментарии в своих соцсетях, так как стремится поддерживать принципы демократии, где каждый имеет право выразить своё мнение.

Напомним, Беленюк готовится к дебюту в ММА.