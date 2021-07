Свитолина в шаге от медали Олимпиады. Поиграла на нервах болельщиков, но вышла в исторический полуфинал

Элина Свитолина / Фото - by Clive Brunskill/Getty Images

Сложно назвать этот сезон Элины Свитолиной успешным. Украинка пока не завоевала ни одного трофея и даже не провела ни одного финала.

Но на Олимпийских играх в Токио уже находится в шаге от медали.

Победительнице Итогового турнира-2018 пришлось провести достаточно много времени на корте в первых трех раундах – Свитолина только в одиночке наиграла почти восемь часов. Но в четвертьфинале это не сказалось.

Элина третий раз в карьере встречалась с Камилой Джорджи. Итальянка пугала тем, насколько уверенно разбиралась со своими предыдущими соперницами, среди которых числилась и финалистка Wimbledon Каролина Плишкова. Вот только поединок против Свитолиной – это совершенно другая история.

В течении встречи итальянка допустила 36 невынужденных ошибок – благодаря им Свитолина набрала 57% своих очков. Итог – первая победа украинки на этой Олимпиаде в двух сетах – 6:4, 6:4.

Статистика матча:

Впрочем, у украинских болельщиков все же было достаточно причин для нервов. В первом сете Свитолина вела 4:0 и 5:1, а затем Джорджи взяла три гейма кряду – 5:4. К счастью, Элина все же не стала слишком затягивать партию и закрыла ее с четвертого сет-пойнта – 6:4.

Во второй половине встречи ситуация, фактически, повторилась. Украинка вела 4:1 с двумя брейками, но позволила сопернице взять гейм на приеме и довести до 5:4. Но в этот раз Свитолина без лишних нервов реализовала первый же из матч-болов.

Получается, впервые в истории независимой Украины мы увидим нашего теннисиста в полуфинале одиночного теннисного турнира. Именно одиночного – в паре подобное уже было. Да, сестры Надежда и Людмила Киченок свой четвертьфинал выиграть не сумели, но еще в 2008 году в полуфинал пробивались другие сестры – Катерина и Алена Бондаренко.

Тогда наши теннисистки нарвались на дуэт Серены и Винус Уильямс. Украинки взяли один сет, но уступили, а после этого проиграли и матч за бронзу. Свитолина уже повторила их достижение. Теперь остается его превзойти.

@ElinaSvitolina is through to the final #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/F0GmWlzVtu