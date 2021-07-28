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Свитолина в шаге от медали Олимпиады. Поиграла на нервах болельщиков, но вышла в исторический полуфинал

Украина второй раз пробилась в эту стадию теннисного турнира
Olympics Токио-2020
12:17
Свитолина в шаге от медали Олимпиады. Поиграла на нервах болельщиков, но вышла в исторический полуфинал Послесловие
Элина Свитолина / Фото - by Clive Brunskill/Getty Images

Сложно назвать этот сезон Элины Свитолиной успешным. Украинка пока не завоевала ни одного трофея и даже не провела ни одного финала.

Но на Олимпийских играх в Токио уже находится в шаге от медали.

Победительнице Итогового турнира-2018 пришлось провести достаточно много времени на корте в первых трех раундах – Свитолина только в одиночке наиграла почти восемь часов. Но в четвертьфинале это не сказалось.

Элина третий раз в карьере встречалась с Камилой Джорджи. Итальянка пугала тем, насколько уверенно разбиралась со своими предыдущими соперницами, среди которых числилась и финалистка Wimbledon Каролина Плишкова. Вот только поединок против Свитолиной – это совершенно другая история.

Элина Свитолина в матче против Камилы Джорджи / Фото - by Clive Brunskill/Getty Images
В течении встречи итальянка допустила 36 невынужденных ошибок – благодаря им Свитолина набрала 57% своих очков. Итог – первая победа украинки на этой Олимпиаде в двух сетах – 6:4, 6:4.

«Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.

Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленным. Счастлива, что смогла восстановить силы.

Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат».

Статистика матча:

Впрочем, у украинских болельщиков все же было достаточно причин для нервов. В первом сете Свитолина вела 4:0 и 5:1, а затем Джорджи взяла три гейма кряду – 5:4. К счастью, Элина все же не стала слишком затягивать партию и закрыла ее с четвертого сет-пойнта – 6:4.

Во второй половине встречи ситуация, фактически, повторилась. Украинка вела 4:1 с двумя брейками, но позволила сопернице взять гейм на приеме и довести до 5:4. Но в этот раз Свитолина без лишних нервов реализовала первый же из матч-болов.

Получается, впервые в истории независимой Украины мы увидим нашего теннисиста в полуфинале одиночного теннисного турнира. Именно одиночного – в паре подобное уже было. Да, сестры Надежда и Людмила Киченок свой четвертьфинал выиграть не сумели, но еще в 2008 году в полуфинал пробивались другие сестры – Катерина и Алена Бондаренко.

Тогда наши теннисистки нарвались на дуэт Серены и Винус Уильямс. Украинки взяли один сет, но уступили, а после этого проиграли и матч за бронзу. Свитолина уже повторила их достижение. Теперь остается его превзойти.

Следующей соперницей Элины станет Маркета Вондроушова. В четвертьфинале она провела на корте всего 39 минут – ее соперницу Паулу Бадосу из-за проблем со здоровьем увозили из стадиона на коляске

«Я увидела ее в окружении врачей – она вся была полностью красной. Я сказала, что понимаю ее самочувствие – тоже была уставшая. Просто я пыталась не подавать виду. Мне жаль, что она снялась, никто не хочет побеждать подобным образом. Но, с другой стороны, это хорошо получить отдых».

Украинка и чешка проведут между собой пятый очный поединок в карьере. Пока в личных противостояниях ведет Свитолина – 3:1. Элина выиграла оба хардовых противостояния, а именно на этом покрытии проводится олимпийский турнир.

Еще одна встреча осталась за украинкой из-за отказа соперницы продолжать встречу. Но вот последний матч выиграла как раз Маркета – в прошлом году повесила Свитолиной «баранку» в четвертьфинале грунтового турнира в Риме.

«Матч с Вондроушовой? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так что буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме».

Обзор матча Свитолина – Вондроушова в четвертьфинале Рима-2020:

Так лаконично о предстоящем поединке высказалась Свитолина. Чешка, которая по ходу турнира выбила из сетки Наоми Осаку, тоже дала оценку следующей сопернице:

«Мы уже играли со Свитолиной несколько раз. Она такой же игрок, как и я. Много бегает, возвращает мячи, хорошо подает. С ней будет непросто, особенно по такой жаре. Постараюсь восстановиться и сделать это завтра».

Попадание в полуфинал – это гарантированное участие в матче за медаль. Победа позволит сразиться за золото, тогда как поражение – за бронзу.

Полуфинальные пары женского турнира Олимпийских игр

  • Элина Свитолина – Маркета Вондроушова

  • Белинда Бенчич – Елена Рыбакина

Свитолина третий раз в сезоне вышла в полуфинал. Предыдущие два она проиграла. Но тогда ее оба раза останавливала Эшли Барти. Австралийка уже покинула турнир – можно побеждать.

Сергей Лукьяненко
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Элина Свитолина

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