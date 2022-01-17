Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 18
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (8 событий из 67) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ласло Дйере - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
05:35 Маркос Жирон - Рафаэль Надаль 0:3 Окончен
09:45 Рейлли Опелька - Кевин Андерсон 3:0 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Фиона Ферро - Элина Свитолина 0:2 Окончен
04:50 Диан Парри - Марта Костюк 0:2 Окончен
05:15 Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 0:1 Окончен
06:55 Ангелина Калинина - Джессика Пегула 1:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Леся Цуренко 2:0 Окончен
Теннис (18 событий из 65) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Уго Умбер - Ришар Гаске -:- Запланирован
02:00 Филипп Кольшрайбер - Марко Чеччинато -:- Запланирован
02:00 Эмилио Гомес - Марин Чилич -:- Запланирован
03:15 Андрей Рублёв - Жанлука Магер -:- Запланирован
04:00 Григор Димитров - Иржи Легецкая -:- Запланирован
04:30 Хенри Лааксонен - Даниил Медведев -:- Запланирован
06:00 Николай Басилашвили - Энди Маррей -:- Запланирован
10:00 Лиам Броади - Ник Киргиос -:- Запланирован
11:15 Микаэль Имер - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Робин Андерсон - Саманта Стосур -:- Запланирован
02:00 Петра Квитова - Сорана Кирстя -:- Запланирован
02:00 Клара Бурель - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
02:00 Элисе Мертенс - Вера Звонарева -:- Запланирован
04:00 Анна Бондар - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
04:00 Стефани Фогель - Дарья Касаткина -:- Запланирован
05:15 Симона Халеп - Магдалена Фреч -:- Запланирован
07:15 Ангелика Кербер - Кайя Канепи -:- Запланирован
12:00 Слоан Стивенс - Emma Raducanu -:- Запланирован

Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open

Из проигравших украинок только Калинина была близка к победе
Теннис Grand Slam
12:22
Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии стартовала основная сетка, где в первом круге свои матчи сыграли сразу пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

У мужчин у нас представительства нет, поскольку Сергей Стаховский, Виталий Сачко и Илья Марченко вылетели еще на этапе квалификации.

Результаты украинок в первом круге Australian Open:

Элина Свитолина (WTA 17) – Фиона Ферро (WTA 101) 6:1, 7:6

Марта Костюк (WTA 66) – Диан Парри (WTA 114) 6:1, 7:6

Даяна Ястремская (WTA 102) – Мэдисон Бренгл (WTA 54) 1:6, 6:0, 0:5 отказ

Ангелина Калинина (WTA 49) – Джессика Пегула (WTA 21) 6:4, 6:7, 5:7

Леся Цуренко (WTA 119) – Эшли Барти (WTA 1) 0:6, 1:6

Теперь Свитолина во втором круге сыграет с француженкой Хармони Тан (WTA 107). Костюк сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 35).

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Леся Цуренко Даяна Ястремская Ангелина Калинина Марта Костюк Элина Свитолина Australian Open

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
17 января 2022г. 14:13
Извиняюсь спросить, Australian Open 2022 - это соревнования Ястремской, Костюк и Свитолиной, или это Открытый Чемпионат Австралии по теннису в мужских и женских одиночных разрядах игроков разных стран? И будут ли там (как предыдущие 100 лет) соревнования в парных и смешанных разрядах, микст и соревнования юниоров?
Я, к примеру, последние почти 20 лет (как и раньше) смотрю исключительно мужской одиночный разряд, микст и юниорские соревнования. Всё остальное для меня не существует. Иногда Каролина Плишкова - ну это в преддверии и ожидании какого-то мужского матча. Хотелось бы побольше о Борна Чорич, Маттео Берреттини, Данииле Медведеве и Александре Звереве, Диего Шварцмане и обо всех топ-100 мужского мирового рейтинга в контексте ТУРНИРА Australian Open 2022. "Как там наши"?" - (кто это "наши"? - я венгр, живущий в Украине, мой друг из Китая, а сокурсница из Колумбии). Поэтому "наши" или "ваши" - это где-то в политике. В спорте есть талантливые фавориты и те, на кого плевать с большой колокольни. Ну так вот мне лично плевать на Свитолину, Ястремскую и Костюк - три днища украинского тенниса, не способных даже замахнуться на чемпионство или финал Australian Open 2022. О технических данных и владении теннисным арсеналом - это уж лучше промолчать. Его (теннисного мастерства) там и не валялось.
0 1
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолиной и Монфису предложили сняться в сериале от Netflix
Свитолиной и Монфису предложили сняться в сериале от Netflix
Теннис WTA
18:54
Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»
Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»
Теннис Grand Slam
18:13
Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Послесловие
Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Теннис Grand Slam
12:54
1
Кенин неожиданно проиграла Киз на старте Australian Open
Кенин неожиданно проиграла Киз на старте Australian Open
Теннис Grand Slam
11:50
Цуренко в первом круге Australian Open без шансов проиграла Барти
Цуренко в первом круге Australian Open без шансов проиграла Барти
Теннис Grand Slam
11:36
Берреттини не без труда преодолел первый раунд Australian Open
Берреттини не без труда преодолел первый раунд Australian Open
Теннис Grand Slam
10:23

Новости: Теннис

Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации
Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации
Grand Slam
19:50
Свитолиной и Монфису предложили сняться в сериале от Netflix
Свитолиной и Монфису предложили сняться в сериале от Netflix
WTA
18:54
Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»
Свитолина: «Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад»
Grand Slam
18:13
Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Послесловие
Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Grand Slam
12:54
Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open
Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open
Grand Slam
12:22
Кенин неожиданно проиграла Киз на старте Australian Open
Кенин неожиданно проиграла Киз на старте Australian Open
Grand Slam
11:50
Цуренко в первом круге Australian Open без шансов проиграла Барти
Цуренко в первом круге Australian Open без шансов проиграла Барти
Grand Slam
11:36
Берреттини не без труда преодолел первый раунд Australian Open
Берреттини не без труда преодолел первый раунд Australian Open
Grand Slam
10:23
Саккари одержала трудовую победу на старте Australian Open
Саккари одержала трудовую победу на старте Australian Open
Grand Slam
10:15
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости