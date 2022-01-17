Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open
На Открытом чемпионате Австралии стартовала основная сетка, где в первом круге свои матчи сыграли сразу пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
У мужчин у нас представительства нет, поскольку Сергей Стаховский, Виталий Сачко и Илья Марченко вылетели еще на этапе квалификации.
Результаты украинок в первом круге Australian Open:
Элина Свитолина (WTA 17) – Фиона Ферро (WTA 101) 6:1, 7:6
Марта Костюк (WTA 66) – Диан Парри (WTA 114) 6:1, 7:6
Даяна Ястремская (WTA 102) – Мэдисон Бренгл (WTA 54) 1:6, 6:0, 0:5 отказ
Ангелина Калинина (WTA 49) – Джессика Пегула (WTA 21) 6:4, 6:7, 5:7
Леся Цуренко (WTA 119) – Эшли Барти (WTA 1) 0:6, 1:6
Теперь Свитолина во втором круге сыграет с француженкой Хармони Тан (WTA 107). Костюк сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 35).
Комментарии 1
Я, к примеру, последние почти 20 лет (как и раньше) смотрю исключительно мужской одиночный разряд, микст и юниорские соревнования. Всё остальное для меня не существует. Иногда Каролина Плишкова - ну это в преддверии и ожидании какого-то мужского матча. Хотелось бы побольше о Борна Чорич, Маттео Берреттини, Данииле Медведеве и Александре Звереве, Диего Шварцмане и обо всех топ-100 мужского мирового рейтинга в контексте ТУРНИРА Australian Open 2022. "Как там наши"?" - (кто это "наши"? - я венгр, живущий в Украине, мой друг из Китая, а сокурсница из Колумбии). Поэтому "наши" или "ваши" - это где-то в политике. В спорте есть талантливые фавориты и те, на кого плевать с большой колокольни. Ну так вот мне лично плевать на Свитолину, Ястремскую и Костюк - три днища украинского тенниса, не способных даже замахнуться на чемпионство или финал Australian Open 2022. О технических данных и владении теннисным арсеналом - это уж лучше промолчать. Его (теннисного мастерства) там и не валялось.