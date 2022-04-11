Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
В Украине вновь сменилась первая ракетка
Сачко стал украинцем с самым высоким рейтингом
Фото: БТУ
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Виталий Сачко вернул себе статус первой ракетки Украины. Вторым номером страны стал Илья Марченко, а «экс-первая ракетка из окопа» Сергей Стаховский переместился на третье место среди украинцев.
Ранее Стаховский сыграл на разгромленном корте в Харькове.
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