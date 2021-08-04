Ястремская уступила на старте крупного турнира в Сан-Хосе

Украинка неудачно начала американскую хардовую серию

Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге хардового турнира серии WTA-500 в Сан-Хосе, проиграв 21-летней американке Клер Лю – 3:6, 6:4, 4:6.

Матч продлился 2 часа и 20 минут. За это время Ястремская выполнила 6 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница, занимающая 108-е место в рейтинге, сделала 2 эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

LIU IS THROUGH



American wildcard @Cliu00 prevails in 3 set battle pic.twitter.com/blbmXYY3M1 — Mubadala Silicon Valley Classic (@MubadalaSVC) August 4, 2021





Турнир в Сан-Хосе – соревнования, которые входят в американскую хардовую серию, предшествующую Открытому чемпионату США.

Ястремская проиграла третий матч подряд (пара – не в счет). Ранее она уступила в полуфинал турнира в Гамбурге, а затем – на старте Олимпиады. На следующей недели 46-я ракетка мира Ястремская сыграет на соревнованиях серии WTA-1000 в Монреале.

21-летняя украинка вернулась в Тур только летом. Очевидно, что ей пока не хватает игровой практики, однако даже сейчас она способна выдавать такие розыгрыши!



