Денис Сєдашов

Титулована італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне ухвалила рішення завершити професійну кар'єру у віці 36 років. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами Бріньоне, головною причиною такого кроку стали наслідки важкої травми — під час відновлення на снігу вона зрозуміла, що не зможе повноцінно повернутися до виступів через сильний біль у нозі. Водночас італійка планує вийти на один прощальний старт.

Після 2 днів тренувань на снігу я зрозуміла, що моя нога не відновилася, я відчуваю надто багато болю. Тому я вирішила завершити свою кар'єру. Звісно, це дуже важке рішення, але попри все, що я робила для того, щоби повернутися, складність травми просто не дозволить мені цього зробити. Тим не менш, я би хотіла ще раз вийти на старт, щоби попрощатися зі спортом, який я так люблю, та усіма вами. Скоро побачимося. Федеріка Бріньоне

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