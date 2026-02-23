«Він врятував мою ногу від ампутації»: шокуюче зізнання Ліндсі Вонн після падіння на Олімпіаді
Спортсменка зізналася, що лише завдяки майстерності хірурга їй не видалили кінцівку
близько 2 годин тому
Легендарна американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка та дворазова чемпіонка світу Ліндсі Вонн у соціальній мережі розповіла про жахливі наслідки своєї травми на Іграх-2026.
За словами 41-річної спортсменки, пошкодження було настільки серйозним, що лікарі всерйоз розглядали варіант з ампутацією ноги.
Доктор Том Хакетт врятував мою ногу. Він врятував її від ампутації. Він розрізав її з обох боків, що дозволило їй «дихати». Він врятував мене.
Трагічний інцидент стався 8 лютого під час змагань зі швидкісного спуску. Після одного зі стрибків Вонн не втримала рівновагу та впала на великій швидкості. Гірськолижниця не змогла піднятися самостійно, тому рятувальникам довелося евакуювати її зі схилу за допомогою гелікоптера.