Снігур стала чемпіонкою турніру у Словенії
Українська тенісистка Дар'я Снігур (110 WTA) стала переможницею турніру ITF W75 у місті Мурська Собота (Словенія). У фінальному поєдинку українка у двох сетах переграла бельгійку Грет Міннен (156 WTA).
Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин. Протягом матчу Снігур реалізувала сім брейк-пойнтів, поступившись трьома геймами на власній подачі.
ITF W75 Мурська Собота. Хард у приміщенні. Фінал
Дар'я Снігур – Грет Міннен – 6:3, 6:2
Цей титул став для Дар'ї 13-м у професійній кар'єрі та другим у поточному сезоні. Раніше цього року українка тріумфувала на турнірі WTA 125 в Оейраші.
