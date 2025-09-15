Денис Сєдашов

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною на чемпіонаті світу-2025, який триває в Токіо (Японія).

Дворазовий олімпійський чемпіон підкорив висоту 6,30 м з третьої спроби. Варто зазначити, що перемогу на турнірі він гарантував собі ще після стрибка на 6,15 м.

Världsrekord 6.30!!

VM-Guld!! 🏆

Armand Duplantis pic.twitter.com/PLPATekTxC — Richard Herrey (@RichardHerrey) September 15, 2025

Попередній світовий рекорд Дюплантіс встановив у серпні 2025 року — тоді він подолав планку на висоті 6,29 м.

Відзначимо, що швед в 14-й раз оновив світовий рекорд.

