6,30 метра! Дюплантіс встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу
Швед в 14-й раз оновив світовий рекорд
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною на чемпіонаті світу-2025, який триває в Токіо (Японія).
Дворазовий олімпійський чемпіон підкорив висоту 6,30 м з третьої спроби. Варто зазначити, що перемогу на турнірі він гарантував собі ще після стрибка на 6,15 м.
Попередній світовий рекорд Дюплантіс встановив у серпні 2025 року — тоді він подолав планку на висоті 6,29 м.
Відзначимо, що швед в 14-й раз оновив світовий рекорд.
