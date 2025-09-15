Джефферсон-Вуден виграла чемпіонат світу-2025 з рекордом турніру
Американка вперше у кар'єрі завоювала золото на планетарному форумі
близько 1 години тому
Мелісса Джефферсон-Вуден / Фото - Japan Times
Американка Мелісса Джефферсон-Вуден виграла забіг на 100 м на чемпіонаті світу у Токіо.
Вона перемогла з результатом 10,61 с. Джефферсон-Вуден уперше у кар’єрі стала чемпіонкою світу у цій дисципліні.
Зазначимо, що американка встановила рекорд чемпіонатів світу.
Чемпіонат світу з легкої атлетики. Токіо, Японія. Біг на 100 м. Жінки
1. Мелісса Джефферсон-Вуден (США) – 10,61 с
2. Тіна Клейтон (Ямайка) – 10,76
3. Жюльєн Альфред (Сент-Люсія) – 10,84
Нагадаємо, американка Тара Девіс-Вудголл з рекордом сезону виграла чемпіонат світу-2025.
