Беднарек виграв стометрівку на абсолютному ЧС з легкої атлетики
Це найкращий результат американця у сезоні-2026
Американець Кеннет Беднарек здобув перемогу у бігу на 100 метрів на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Беднарек став першим з результатом 9,85 с. Це його найкращий результат у сезоні-2026.
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Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Будапешт, Угорщина. Біг на 100 м. Чоловіки
1. Кеннет Беднарек (США) – 9,85 с
2. Облік Севілл (Ямайка) – 9,90
3. Ронні Бейкер (США) – 9,93
Турнір проходить 11-13 вересня в Будапешті, Угорщина. Участь у турнірі беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.
Призовий фонд складає рекордні 10 мільйонів доларів США. Переможець особистого старту отримає 150 тисяч доларів, срібний призер – 75 тисяч, бронзовий – 40 тисяч.
Нагадаємо, Арман Дюплантіс невдало пішов за світовим рекордом, але все ж став абсолютним чемпіоном світу.