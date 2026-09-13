Беднарек став першим з результатом 9,85 с. Це його найкращий результат у сезоні-2026.

Американець Кеннет Беднарек здобув перемогу у бігу на 100 метрів на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Будапешт, Угорщина. Біг на 100 м. Чоловіки

1. Кеннет Беднарек (США) – 9,85 с

2. Облік Севілл (Ямайка) – 9,90

3. Ронні Бейкер (США) – 9,93

Турнір проходить 11-13 вересня в Будапешті, Угорщина. Участь у турнірі беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Призовий фонд складає рекордні 10 мільйонів доларів США. Переможець особистого старту отримає 150 тисяч доларів, срібний призер – 75 тисяч, бронзовий – 40 тисяч.

Нагадаємо, Арман Дюплантіс невдало пішов за світовим рекордом, але все ж став абсолютним чемпіоном світу.