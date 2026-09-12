Арман Дюплантіс став переможцем першого в історії Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики. Шведський стрибун із жердиною здобув золоту медаль у напруженій дуелі з представником Греції Еммануїлом Каралісом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Фінальна частина змагань завершувала перший день турніру. Основна боротьба за перемогу розгорнулася на рекордних для більшості спортсменів висотах. Дюплантіс і Караліс залишилися єдиними учасниками у секторі.

Обидва легкоатлети дісталися висоти 6,20 метра. Саме на цій позначці швед зумів випередити свого принципового суперника. Дюплантіс узяв планку 6,20 метра, тоді як Караліс не зміг повторити цей результат.

Грецький спортсмен вирішив перенести невикористану спробу на висоту 6,25 метра, однак цей тактичний хід не приніс йому успіху. Караліс не подолав планку, після чого боротьба за перемогу фактично завершилася.

Дюплантіс залишився в секторі сам і отримав можливість спробувати встановити новий світовий рекорд. Для цього швед замовив висоту 6,32 метра. У нього залишалися дві спроби, проте жодна з них не завершилася успішно.

Таким чином, Дюплантіс виграв перший Абсолютний чемпіонат світу, але цього разу не зміг оновити світовий рекорд. Переможним для шведа став результат 6,20 метра.

Для Дюплантіса цей титул став черговим досягненням у винятково успішному відрізку кар’єри. За останні два роки швед уже здобув золоту олімпійську медаль, перемагав на чемпіонатах світу та Європи, а також ставав чемпіоном сезону Діамантової ліги. До цього переліку він додав звання першого абсолютного чемпіона світу з легкої атлетики.

Однак у цьому сезоні Дюплантіс усе ж пропустив фінал Діамантової ліги.