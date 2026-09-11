Кохан посів третє місце на Абсолютному чемпіонаті світу-2026 у метанні молота
Українець показав результат — 78,90 метра
Український легкоатлет Михайло Кохан посів третє місце у метанні молота на підсумковому Абсолютному чемпіонаті світу-2026.
Змагання українець розпочав із шостої позиції та показника 73,18 метра. У другій спробі Кохан покращив результат до 78,50 м, увійшовши до трійки лідерів, а в третій зафіксував свій найкращий кидок турніру — 78,90 метра. У фінальній, четвертій спробі Михайло метнув на 77,60 м, що дозволило йому втримати підсумкове третє місце.
Переможцем турніру став німець Мерлін Гуммель із результатом 81,46 метра, а другим став угорець Бенце Галаш (80,30 м).
Магучіх виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики у стрибках у висоту.
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