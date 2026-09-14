Володимир Кириченко

Американець Кеннет Беднарек здобув перемогу у бігу на 200 метрів на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Беднарек з особистим рекордом подолав дистанцію за 19,52 с. Це новий найкращий результат сезону у світі.

Турнір проходив у Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях брали лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Призовий фонд складає рекордні 10 мільйонів доларів США. Переможець особистого старту отримає 150 тисяч доларів, срібний призер – 75 тисяч, бронзовий – 40 тисяч.