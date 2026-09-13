Український стрибун у висоту Олег Дорощук прокоментував виступ на Абсолютному чемпіонаті світу-2026, де він посів 4-те місце з результатом 2,26 метра.

У коментарі Суспільне Спорт спортсмен оцінив підсумки змагань та поділився емоціями від завершення сезону.

Враження двоякі, але з позитивного хочу відзначити, що це перший старт, де я нарешті хоча б щось відчув. Прикро, що це останній старт сезону, тому що тепер мені хочеться ще пострибати. Але все ж, мені здається, цей сезон буде дуже гарною базою на наступний в усіх сенсах. Добре, що я зараз цей етап пройшов і зрозумів, а не коли мені вже буде 30 років.

За відчуттями — нормальні стрибки. Перші такі в сезоні, мабуть, що я відчуваю, що нормально прибігаю, що я трохи встаю з ноги. Але, зважаючи, що зараз лише кінець сезону, а я лише почав це відчувати — це не ок. Це треба відчувати на початку сезону.

Дуже гарні у мене емоції, коли я нарешті відчуваю, що нормально можу стрибати. Це для мене найщасливіші миті. Такий результат, бо ще воно не напрацьовано в мене, на жаль.