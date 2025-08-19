Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
Відсторонення від змагань діятиме до травня 2029 року
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію – до травня 2029 року – через позитивний допінг-тест. Відповідне рішення опублікувала Athletics Integrity Unit.
Бех-Романчук була тимчасово відсторонена з травня 2025 року за результатами аналізів, узятих у грудні 2024-го. Саме з цієї дати відраховується термін її дискваліфікації.
Спортсменка категорично заперечує свою провину.