«Це б’є по іміджу не лише спортсменки, а й усієї легкої атлетики України». Державний тренер став на захист Бех-Романчук
Українку дискваліфікували на чотири роки
близько 2 годин тому
Державний тренер з легкої атлетики Олексій Сердюченко відреагував на рішення AIU щодо Марини Бех-Романчук.
Він підкреслив, що спортсменка завжди відзначалася дисципліною та відповідальністю, однак заперечувати рішення антидопінгової організації неможливо. Слова наводить ФЛАУ.
Марина Бех-Романчук — одна з найсильніших і найтитулованіших атлеток світу. Ми добре знаємо, скільки фізичних і психологічних випробувань їй доводилося долати заради перемог. Вона завжди була відповідальною спортсменкою, і важко повірити, що могла свідомо порушити правила.
За його словами, жодна з допінг-проб, які брали у Бех-Романчук під час змагань та численних позазмагальних перевірок у період з вересня по листопад 2024 року, не показала позитивного результату. Водночас рішення AIU вже ухвалене, і воно, наголошує тренер, боляче вдарило не лише по іміджу спортсменки, а й по всій українській легкій атлетиці.
«Шукаю справедливість». Марина Бех-Романчук – про відсторонення, біль та надію.