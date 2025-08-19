«Світ не зійшов з розуму». Бех-Романчук подякувала фанам за слова підтримки
Легкоатлетка поділилася емоційним зверненням у соцмережах
близько 1 години тому
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук опублікувала пост в Instagram, в якому подякувала всім, хто висловив їй слова підтримки після призупинення карʼєри.
Я щиро вдячна за кожне повідомлення, коментар і слова підтримки. Завдяки вам я відчуваю, що світ не зійшов з розуму, і в ньому є багато добрих та щирих людей.
Нагадаємо, що Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Втім, легкоатлетка не погодилася на угоду зі скорочення дискваліфікації.