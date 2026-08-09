Бельченко здобула історичну для України нагороду на юніорському ЧС з легкої атлетики
Ольга повторила особистий та національний рекорд
Ольга Бельченко / Фото - ФЛАУ
Українська стрибунка з жердиною Ольга Бельченко здобула срібло на юніорському чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.
Бельченко показала результат 4,40 м.
Ольга повторила особистий та національний рекорд України U20.
Для України це перша медаль ЧС-2026 та перша в історії країни нагорода на юніорському чемпіонаті світу в жіночих стрибках із жердиною.
Турнір проходить в американському Орегоні з 5 по 9 серпня.
Нагадаємо, ФЛАУ оголосила склад збірної України на чемпіонат Європи-2026.
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