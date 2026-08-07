Денис Сєдашов

Руслан Борисенко очолив юнацьку збірну України з хокею.

З сезону-2021/22 він працював асистентом Олександра Бобкіна у збірних України U-17, U-18 та U-20. Тренерську кар'єру розпочав у сезоні-2019/20 в Крижаних Вовках. Також тренував БСФК, Дніпро та Шторм (у сезоні-2025/26).

Перший турнір юнацька збірна під керівництвом Борисенка проведе наприкінці серпня у польському місті Тихи.

Офіційно: Олександр Бобкін — головний тренер збірної України з хокею.