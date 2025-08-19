Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка була тимчасово відсторонена від змагань через позитивний допінг-тест, оголосила про паузу у спортивній кар’єрі.

За словами спортсменки, вона все життя присвятила спорту та чесній боротьбі і завжди залишалася відданою своїм цінностям. Марина наголосила, що у її кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і вона пишається цим.

ьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоров’я. Вона додала, що відмовилася підписувати будь-які документи, які вимагали визнання провини, і категорично не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit. «Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування». Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук пообіцяла найближчим часом дати велике інтерв’ю, у якому відверто розповість усю історію.

«Шукаю справедливість». Марина Бех-Романчук – про відсторонення, біль та надію.