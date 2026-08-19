Будзинська виграла етап Континентального туру в Чехії з рекордом турніру
Українка взяла золоту медаль з результатом 6,25 м
Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру в Чехії. Для легкоатлетки це був перший старт після чемпіонату Європи-2026.
Будзинська вдруге поспіль виграла цей турнір, оновивши власний рекорд змагань. У фінальній спробі українка стрибнула на 6,25 метра (минулого року її переможний результат становив 6,21 м).
Континентальний тур. Стрибки у довжину (жінки):
Ірина Будзинська (Україна) — 6,25 м
Малгожата Йозвіцька (Польща) — 5,94 м
Лі Томпсон (Сербія) — 5,85 м
Климець здобула бронзу Континентального туру у Фінляндії.
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