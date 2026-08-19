Денис Сєдашов

Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру в Чехії. Для легкоатлетки це був перший старт після чемпіонату Європи-2026.

Будзинська вдруге поспіль виграла цей турнір, оновивши власний рекорд змагань. У фінальній спробі українка стрибнула на 6,25 метра (минулого року її переможний результат становив 6,21 м).

Континентальний тур. Стрибки у довжину (жінки):

Ірина Будзинська (Україна) — 6,25 м Малгожата Йозвіцька (Польща) — 5,94 м Лі Томпсон (Сербія) — 5,85 м

Климець здобула бронзу Континентального туру у Фінляндії.