Климець здобула бронзу Континентального туру у Фінляндії
Українка показала результат 68,44 метра
Українська метальниця молота Ірина Климець посіла третє місце на етапі Континентального туру у Фінляндії.
У своїй найкращій спробі українка відправила снаряд на 68,44 метра.
Для Климець це перший турнір після чемпіонату Європи-2026, де вона зупинилася на етапі кваліфікації (15-те місце, 67,38 м).
Континентальний тур. Метання молота (жінки):
Патрісія Камга — 69,21 м
Беатріса Недберге Ллано — 68,72 м
Ірина Климець — 68,44 м
Магучіх завоювала золото чемпіонату Європи у стрибках у висоту.
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