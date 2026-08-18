Магучіх, Геращенко та Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги в Сілезії
Змагання відбудуться 23 серпня
Троє українських стрибунок у висоту виступлять на етапі Діамантової ліги-2026 у польській Сілезії. У секторі змагатимуться Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Для Левченко це буде перший старт після вимушеної перерви — спортсменка пропустила чемпіонат Європи-2026 через побутову травму.
Змагання зі стрибків у висоту серед жінок відбудуться 23 серпня.
Нагадаємо, що на континентальній першості Магучіх виборола золоту медаль, а Геращенко посіла п'яте місце.