Фельфнер виступить на етапі Діамантової ліги в Лозанні
У сектор українець вийде 21 серпня
Фото: athletix.ch
Український метальник списа Артур Фельфнер отримав запрошення на етап Діамантової ліги у швейцарській Лозанні. Змагання відбудуться у п’ятницю, 21 серпня.
Для українця це буде другий виступ на турнірах серії у 2026 році. У червні на етапі в Досі Фельфнер посів п'яте місце з результатом 83,62 метра, який є його найкращим показником у сезоні.
Минулого року в Лозанні Фельфнер фінішував четвертим із результатом 83,38 м — це його найвище місце на етапах Діамантової ліги.
Магучіх, Геращенко та Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги в Сілезії.