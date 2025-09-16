Олег Шумейко

16 вересня у четвертий змагальний день чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики два українця виступлять у фіналах.

Олег Дорощук змагатиметься за нагороди ЧС-2025 у стрибках у висоту. Початок виступів у секторі – о 14:35 за київським часом. Трансляцію дивіться на Youtube каналі Суспільне Спорт:

Михайло Кохан змагатиметься у секторі для метанні молота. За виступами бронзового призера слідкуйте на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 15:01 за київським часом.

Нагадаємо, що Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.