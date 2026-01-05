Чехія знову закрила шлях Канаді до фіналу молодіжного ЧС-2026
Швеція у серії булітів дотиснула Фінляндію
близько 2 годин тому
Канада U-20 – Чехія U-20 / Фото - IIHF
На молодіжному ЧС-2026, який проходить у США, відбулися півфінальні матчі.
У матчах 1/2 фіналу МЧС-2026 Швеція здолала Фінляндію (4:3 Б), Канада програла Чехії (4:6).
Канада втретє поспіль не вийшла у фінал МЧС. Канадійці програли чехам у плей-офф на кожному із трьох турнірів.
МЧМ-2026. 1/2 фіналу
Швеція U-20 – Фінляндія U-20 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0)
Канада U-20 – Чехія U-20 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)