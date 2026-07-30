Український стрибун у висоту Олег Дорощук для Суспільне Кропивницький поділився думками щодо підготовки до чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики.

«Я тренуюся, отримую задоволення. Готуюся до найголовнішого старту сезону. Хочеться підняти наш прапор у Бірмінгемі, отримати задоволення від змагань, від цього процесу, атмосфери, стрибків, конкурентів та суперництва.

Коли хтось стрибає 2,30-2,32 м з першої спроби, я розумію, що в мене немає жодних варіантів – треба стрибати з першої наступну висоту».