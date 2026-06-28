Володимир Кириченко

У Бердичеві пройшов меморіал ім. Лонського зі стрибків у висоту.

Перемогу здобув Олег Дорощук, що встановив найкращий результат сезону в світі – 2,33 метра. Він не зміг встановити особистий рекорд, не реалізувавши три спроби на висоті 2,35 метра.

Українець покращив результат Яна Штефели (2,32 м), що був встановлений у лютому. World Athetics ратифікував рекордом сезону стрибок росіянина Данила Лисенка на 2,33 в січні в Челябінську.

Раніше на переможному для Дорощука ЧС-2026 у приміщенні українцю підкорилася планка 2,30 м.

Нагадаємо, Дорощук поділився емоціями після тріумфу на Меморіалі імені Віталія Лонського в Бердичеві.