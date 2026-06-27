Дорощук виграв Меморіал Лонського-2026
Легкоатлет здобув перемогу з результатом 2.33 м
близько 1 години томуПідписатися в
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став переможцем традиційного турніру Меморіал імені Віталія Лонського. Змагання пройшли у Бердичеві.
Переможним для українця став стрибок на 2.33 м. Цей показник є новим найкращим результатом сезону у світі.
Друге місце на змаганнях посів Дмитро Нікітін, а трійку призерів замкнув Вадим Кравчук.
Меморіал Віталія Лонського-2026
1. Олег Дорощук (Кіровоградська обл.) – 2,33 м
2. Дмитро Нікітін (Житомирська обл.) – 2,24 м
3. Вадим Кравчук (Львівська обл.) – 2,21 м
Нагадаємо, у жіночому турнірі перемогу здобула Ірина Геращенко.
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