Денис Сєдашов

Український стрибун у висоту Олег Дорощук прокоментував свій тріумф на етапі Діамантової ліги в Монако. Після перемоги спортсмен прибув на внутрішню першість до Львова, де в коментарі Суспільне Спорт поділився емоціями від результату та розповів про конкуренцію зі світовими лідерами.

Легкоатлет відзначив різницю в погодних умовах та зізнався, що прагнув оновити особистий рекорд.

Круто, але було спекотно. У контрасті — зараз у нас +20, а там було +32. Але прикольно. Стадіон прикольний, глядачі сподобалися, багато хто підтримував. Та й стрибати з Мутазом [Баршимом] та Джанмарко [Тамбері] — завжди кльово. 2.32 м — нормально, але 2.35 м — краще. 2.32 м я вже стрибав, а ще 2.35 не стрибав. Так, [завданням у Монако] було стрибнути 2.35 м, може трошки вище. Олег Дорощук

Дорощук встановив рекорд сезону в світі: відео стрибка на турнірі у Бердичеві.