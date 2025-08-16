Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги у Сілезії
Українець став третім з результатом 2,28 м
23 хвилини тому
Фото: Getty Images
Український стрибун у висоту Олег Дорощук завоював бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги у Сілезії.
Українець завершив змагання з результатом 2,28 м. Для спортсмена це вже п’ятий поспіль подіум на етапах престижної серії Діамантової ліги.
Переможцем став олімпійський чемпіон-2024 Гаміш Керр. Срібло завоював американець Джувон Гаррісон – 2,28 м.
