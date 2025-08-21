Дорощук та Нікітін візьмуть участь в етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Турнір пройде 22 серпня
35 хвилин тому
Олег Дорощук / Фото - Суспільне
Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін увійшли у заявку на етап Діамантової ліги в Брюсселі (Бельгія).
Турнір пройде 22 серпня.
Для Нікітіна це буде дебют на рівні Діамантової ліги. 12 серпня він завоював бронзу на етапі Континентального туру в Будапешті.
Нагадаємо, Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги у Сілезії.
Раніше Олег оцінив свої шанси на вихід у фінал Діамантової ліги.