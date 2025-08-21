Володимир Кириченко

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін увійшли у заявку на етап Діамантової ліги в Брюсселі (Бельгія).

Турнір пройде 22 серпня.

Для Нікітіна це буде дебют на рівні Діамантової ліги. 12 серпня він завоював бронзу на етапі Континентального туру в Будапешті.

Нагадаємо, Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги у Сілезії.

Раніше Олег оцінив свої шанси на вихід у фінал Діамантової ліги.