Чемпіон Європи з легкої атлетики у приміщенні Олег Дорощук в ефірі Суспільне Спорт прокоментував перемогу на чемпіонаті України-2025 у секторі для стрибків у висоту.

Ти як завжди підійшов, не дуже задоволений собою. Розкажи, чому ти завжди такий, навіть коли перемагаєш?

«Тому що перш за все мені потрібно перемогти самого себе й виконати стрибок технічно правильно. Це те єдине, що я вимагаю від себе на змаганнях. Перемоги й поразки – це вже як буде. Тому я й завжди незадоволений, а сьогодні мені взагалі не сподобалось, як я стрибав».

Але ці спроби на 2,31 (перша і остання) вони були нормальні, можна було з ними справитись. Хіба ні?

«Так, трошки відчував під час них, що щось накльовується».

Коли востаннє ти був собою задоволений і як часто ти буваєш собою задоволений?

«На зимовому чемпіонаті Європи мені сподобалось, як я стрибав. Саме з точки зору техніки».

Що для тебе важливіше в цьому переліку: перформанс, місце чи результат?

«Або перформанс, або результат. Тому що бути першим на Олімпіаді з результатом 2,20 – це ніяк буде. Краще з результатом 2,45 (чинний світовий рекорд – примітка) бути третім, ніж першим з 2,20».

Розкажи, як твоє здоров’я і як проходило твоє відновлення в Естонії.

«Кайфово. Мені сподобалось в Естонії. Я вперше там був і там класна база: стадіон, дві сауни, самостійне проживання, як я люблю. Я відновився, потренувався, і все чудово».

То ти зараз вже готовий на 100%?

«Ні, ще не готовий, ще тільки готуюсь. Я не так багато стрибав на тренуваннях, і через це не можу відчути стрибок. Але до чемпіонату світу я встигну підготуватись».

