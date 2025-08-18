Олег Гончар

Український стрибун у висоту Олег Дорощук розповів "Суспільному" щодо своїх перспектив потрапити до фіналу Діамантової ліги.

Наразі він посідає шосте місце в загальному заліку з 13 балами, випереджаючи чеха Яна Штефелу, у якого 11 очок.

Вирішальним для Дорощука стане етап у Брюсселі, 22 серпня, де визначиться, чи вдасться йому втриматися в топ-6, необхідному для виходу у фінал.

Спортсмен також висловив сподівання виправити технічні помилки перед змаганнями, щоб показати кращий результат.

«Я зараз якраз на шостому місці, 13 балів у мене. Після мене чех Штефела, 11 балів. У Брюсселі все визначиться: чи залишуся на шостому, чи піднімуся вище. Чи є шанси виправити помилки перед Брюсселем? Може, згадаю, як треба нормально стрибати». Олег Дорощук

Нагадаємо, раніше Дорощук став третім на етапі в Польщі, але був незадоволений.