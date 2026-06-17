Денис Сєдашов

Українські легкоатлети Олег Дорощук та Артур Фельфнер увійшли до заявки на етап Діамантової ліги в катарській Досі. Змагання, які спочатку мали відбутися 8 травня, були перенесені на 19 червня через безпекову ситуацію на Близькому Сході. Повідомляє Суспільне Спорт.

Для Олега Дорощука старт у секторах для стрибків у висоту стане дебютним у поточному сезоні. Раніше українець планував виступити на етапі в Римі, але знявся з турніру через ушкодження.

Артур Фельфнер представить Україну в метанні списа. Для нього це буде перша поява на етапах Діамантової ліги з вересня 2024 року.

Кохан виборов золоту медаль на етапі Континентального туру в Естонії.