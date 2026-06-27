Дорощук: «Сектор дуже гарний, мені сподобалося стрибати»
Олег зробив заяву після перемоги на домашньому турнірі
24 хвилини томуПідписатися в
Український стрибун у висоту Олег Дорощук поділився емоціями після тріумфу на Меморіалі імені Віталія Лонського в Бердичеві.
Лідер збірної України виграв турнір із результатом 2.33 м, що став новим найкращим показником сезону у світі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Емоції стихли зараз, але були тільки позитивні. Сектор дуже гарний, мені сподобалося стрибати. Остання спроба на 2.35 була теж непогана. Зараз всі емоції пройшли, треба відпочити, але все класно.
Кохан завоював срібло на турнірі Континентального туру в Загребі.
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