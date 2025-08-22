Лузан та Федорів — чемпіонки світу у каное-двійці
Українські веслувальниці відкрили лік нагородам на світовій першості
близько 1 години тому
Українки Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 метрів, принісши нашій збірній першу золоту нагороду на світовій першості.
Срібну медаль виборов екіпаж із Канади, а бронзовими призерками стали представниці Іспанії.
Для Лузан ця перемога стала вже п’ятою у кар’єрі на чемпіонатах світу, тоді як Федорів вперше піднялася на п’єдестал ЧС.
Визначений склад збірної України на чемпіонаті світу.