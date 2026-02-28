Дорощук виграв золото у стрибках у висоту на ЧУ з легкої атлетики у приміщенні
Олег посів перше місце з результатом 2.30 м
Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики у Києві. Лідер збірної показав результат 2.30 м, впевнено посівши перше місце.
Срібну нагороду виборов Владислав Лавський, який стрибнув на 2.21 м. Бронза дісталася Роману Петруку з результатом 2.10 м — він випередив Кирила Луценка та Вадима Кравчука завдяки меншій кількості спроб.
