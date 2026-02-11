Геращенко здобула бронзову медаль на турнірі в Белграді
Перемогу здобула Ангеліна Топич
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула бронзову медаль на першому міжнародному старті після повернення з декретної відпустки.
У змаганнях Золотого туру в приміщенні, що проходили в Белграді, Геращенко з другої спроби подолала висоту 1,91 м, оновивши свій особистий рекорд сезону.
Перемогу здобула Ангеліна Топич, яка в останній спробі взяла висоту 1,96 м, а Марія Вукович зупинилася на 1,94, ставши срібною призеркою.
