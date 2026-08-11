Дорощук – єдиний український стрибун у висоту, який вийшов у фінал ЧЄ-2026
Нікітін і Петрук не змогли подолати кваліфікацію
На чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики завершилась кваліфікація у секторі чоловічих стрибків у висоту.
Олег Дорощук став єдиним українцем, який вийшов у фінал – він показав результат 2,23 м з другої спроби.
Роман Петрук не взяв висоту 2,15 м, Дмитро Нікітін – 2,19 м – вони обидва завершили змагання.
Для потрапляння в фінал необхідно було стрибнути 2,26 м або потрапити до топ-12.
Також завершив свої змагання бронзовий призер ЧС-2025 Ян Штефала з Чехії, він зупинився на позначці 2,19 – це 14-та позиція.
Фінал турніру у чоловічих стрибках у висоту пройде 14 серпня, початок – о 22.00. Трансляція буде доступна на «Суспільне спорт».
Розклад виступів українців на ЧЄ з легкої атлетики 11 серпня: Кохан у фіналі, Дорощук стартує на турнірі